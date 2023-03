Judo Club Sakura Arma di Taggia, i risultati del fine settimana

Taggia. Anche dalla finale nazionale della Coppa Italia A2 di Judo svoltasi ad Ostia Lido, è arrivato un buon risultato che dimostra ancora una volta come la preparazione degli atleti agonisti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. continui con serietà e determinazione. Nella finale della Coppa Italia A2 erano in gara Samuele Della Torre, Senior Kg. + 100 e Lisa Riccio, Junior Kg. +78. Samuele Della Torre ha messo tutto il suo impegno nella gara, ma non è incappato in una giornata fortunata: pur gareggiando tecnicamente bene, si è dovuto accontentare di un 7° posto.

Più positivo il risultato di Lisa Riccio che si è classificata al 5° posto della sua categoria, guadagnando il diritto a partecipare alla Finale Nazionale della Coppa Italia A1 che si svolgerà ad Ostia Lido il 2 aprile prossimo. Alla finale parteciperà anche Lorenzo Rossi, Senior Kg. + 100, qualificato di diritto sia in quanto atleta medagliato nell’ anno 2022 che in base alla Ranking List Nazionale. Il M° Alberto Ferrigno, Direttore Tecnico del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., commenta: «In questo momento così intenso di gare, è una soddisfazione verificare la buona preparazione degli atleti. Il Tecnico Alessio Ferrigno, responsabile del settore agonistico Judo, segue costantemente la preparazione degli agonisti e speriamo che possa ottenere presto altre soddisfazioni. In questo momento anche il settore giovanile dà buone soddisfazioni e tutto ciò fa ben sperare per il futuro».

» leggi tutto su www.riviera24.it