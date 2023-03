La Liguria si schiera all’unanimità: “I cittadini scelgano liberamente il carrozziere di fiducia”

Genova. Dopo il Piemonte anche la Liguria si pronuncia in favore della libertà del consumatore di scegliere il proprio carrozziere di fiducia. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, con primi firmatari Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) e Stefano Balleari (Fratelli d’Italia) e sottoscritto da tutti i gruppi, con il quale si impegna la giunta a intervenire, anche attraverso la Conferenza delle Regioni, nei confronti del Parlamento e del Governo, affinché siano assunte iniziative specifiche, anche di natura legislativa, per garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 124 del 2017 in materia di libertà di scelta del servizi di autoriparazione dal parte del cittadino-automobilista.

La legge prevede che l’assicurato con polizza RC auto possa ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato, avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia.

