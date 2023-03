Migranti, vertice in comune a Ventimiglia. Niente più centro: si va verso la creazione di una rete di punti di assistenza diffusa

Ventimiglia. Rispondere alle esigenze dei migranti, garantendo loro condizioni più dignitose nella loro permanenza in città attraverso la creazione di punti di assistenza diffusa (Pad). Ma anche limitare il degrado e contrastare con forza il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono queste, in sintesi, le decisioni prese nel corso di un lungo vertice che si è svolto stamani nell’aula consiliare del Comune di Ventimiglia, alla presenza del prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, del questore Giuseppe Felice Peritore, del commissario straordinario Samuele De Lucia, del capo di Gabinetto della Prefettura di Imperia Maria Grazia Pepe e di Francesco Cardellicchio, dirigente dell’area IV della prefettura di Imperia, che si occupa di tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti delle principali associazioni di volontariato: Caritas, Croce Rossa e Croce Verde Intemelia, oltre a dirigenti comunali.

A spiegare gli obiettivi dell’incontro, durato più di due ore, è stato il prefetto Romeo, per il quale è fondamentale «l’ampliamento della azione umanitaria che è già in essere nel Comune di ventimiglia». «Attualmente vi sono immigrati che stazionano su Ventimiglia in attesa di raggiungere la Francia, i cui confini sono chiusi – ha sottolineato -. Un fenomeno strutturato ormai da tempo, dove da parte dei cittadini extracomunitari presenti vi è il desiderio legittimo di raggiungere un altro paese». La Francia ha chiuso ermeticamente le frontiere, sospendendo di fatto da quasi sette anni l’accordo di Schengen e respingendo quotidianamente frotte di migranti, anche minorenni. «Quando si parla di diritti umani – ricorda però il prefetto – Si deve anche intendere come primario diritto, quello di garantire la volontà dell’immigrato a raggiungere la nazione dove intende andare, vuoi perché ha familiari, parenti o amici. Se vuole restare in Italia farà richiesta di asilo, ma se vuole andare in Germania, in un sistema europeo deve essere garantito questo diritto primario essenziale». Proprio per questo scopo, dal 9 gennaio, giorno di insediamento a Imperia del prefetto Romeo, sono state ampliate le interviste che vengono fatte agli stranieri controllati dagli agenti della polizia di frontiera. Ai migranti viene chiesto di specificare quale sia la destinazione del loro viaggio.

» leggi tutto su www.riviera24.it