Nello Spezzino restano ricoverate con positività cinque persone

Sono 109 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore grazie a 1.825 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 8, Savona 18, Genova 77, La Spezia 6. Il bollettino odierno riporta un decesso avvenuto ieri al San Martino di Genova, che fa salire a 5.882 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 712 delle quali in Asl5 dove attualmente i casi attivi sono 651 su 6.449. A livello regionale resta invariato il numero dei ricoverati che sono attualmente 90, tutti in media intensità come nello Spezzino dove i degenti sono però scesi da 8 a 5, tutti al San Bartolomeo di Sarzana. In calo anche il dato relativo ai liguri in isolamento domiciliare passati da 474 a 463 mentre nelle ultime 24ore sono risultate guarite 112 persone per un numero complessivo di 649.241 da inizio emergenza.

