Non ce l’ha fatta il capriolo recuperato ieri sera alle Cinque Terre

Non ce l’ha fatta il giovane esemplare di capriolo avvistato ieri sera a bordo strada, sulla provinciale 51 all’altezza di Fontanella, nei pressi di Corniglia e recuperato da una squadra del Soccorso alpino e speleologico Liguria. L’animale era stato portato nel centro di recupero animali dell’Enpa a Savona per le cure necessarie ma le ore successive sono stati fatali. Il capriolo infatti oltre alle zampe fratturate aveva anche riportato – probabilmente in seguito all’urto con un veicolo – emorragie interne che ne hanno reso inevitabile la soppressione.

