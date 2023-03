Piaggio Aerospace, “affiancamento” commissariale: possibile nomina per Carmelo Cosentino

Villanova d’Albenga. Per ora manca ancora una conferma ufficiale, tuttavia da fonti ministeriali è arrivata oggi la notizia della nuova nomina per Piaggio Aerospace: si tratta di Carmelo Cosentino, indicato come figura di “affiancamento” all’attuale commissario straordinario Vincenzo Nicastro.

Dunque non un vero e proprio cambio nell’amministrazione dell’azienda aeronautica, ma una personalità di giuda in merito alla fase di commissariamento, in una fase nella quale si cerca ancora un nuovo proprietario dopo il flop delle due precedenti gare per l’aquisizione del sito industriale ligure, con sedi a Villanova d’Albenga e Genova.

