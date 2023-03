Piazza Cavour, le lamentele ci sono eccome: “Siamo stanchi di prese in giro. Viviamo un disagio esagerato per un lavoro che non cambia nulla”

Piazza del mercato e i suoi ambulanti chiedono maggiore rispetto all’amministrazione comunale. Le problematiche emerse nel corso dei lavori iniziati nel settembre scorso sono sotto gli occhi di tutti, non nascondono nessuno spirito polemico e, soprattutto, erano state fatte presenti all’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino in diverse occasioni. Lo dimostrano le chat presenti sugli smartphone ma lo raccontano anche gli stessi operatori, che ben ricordano i capannelli che si sono formati ogni qual volta un rappresentante dell’amministrazione si è presentato in Piazza Cavour. E spesso chi si è avvicinato lo ha fatto per porre l’accento su mancanze, problemi o errori nello svolgimento dei lavori: dalla nuova pavimentazione già in pessime condizioni (e in attesa di un trattamento che inspiegabilmente non è stato fatto) all’organizzazione del cantiere, sino alla ricollocazione dei banchi e i disagi dei clienti…

Alcune delle problematiche sono state risolte, altre sono ancora presenti, ma quel che ha dato maggiormente fastidio agli ambulanti e ai commercianti della zona sono le dichiarazioni rese dall’assessore Cimino in Consiglio comunale, dove ha asserito di non aver ricevuto lamentele sull’andamento dei lavori.

“Alcune cose sono state fatte presenti tempo fa – conferma i taccuini di CDS la rappresentante di Cna Commercio, Rosy Brancaleone, che oggi si trova con il suo banco di frutta e verdura nella corsia centrale della piazza – e ci sono stati degli interventi per ovviare. L’amministrazione ha responsabilità sino a un certo punto: se ci sono problematiche nella pavimentazione c’è un direttore dei lavori che semmai lo fa notare agli operai. Il cantiere è in linea con i tempi previsti, ma l’esecuzione non è al top. Ma soprattutto la piazza futura non risponde alle esigenze del mercato: bene l’illuminazione ma spero che che la copertura non faccia acqua dalle vele. Il problema del parcheggio esiste, ma se riusciamo a mettere i tutor di ingresso e uscita le cose andrebbero diversamente: si potrebbero avere parcheggi veramente a rotazione da far funzionare adeguatamente con il controllo dei vigili… Ma in Comune dicono che c’è un intoppo per questa soluzione, legato alla legge che non permette questo tipo di soluzioni nei centri storici. Se si riuscisse a risolvere questo nodo sarebbe ottimo. E poi il resto riguarda noi tutti: i parcheggi intorno alla piazza devono ruotare e questo vale per i cittadini come per noi ambulanti e negozianti del vicinato di Piazza Cavour”.

