Ponte Morandi, lo sfogo in chat del tecnico di Spea dopo il crollo: “A metà pila le ispezioni non le abbiamo mai fatte”

Genova. “Io sono stato tre anni a Genova, le pile e le stilate delle pile non le abbiamo mai viste e in passato, da quello che so, non hanno mai fatto ispezioni alla parte media della pila..boh.. comunque un bel casino”. Lo ha scritto in una chat whatsapp Daniele Facchinei, ingegnere di Spea in servizio a Genova tra il 2009 e il 2012. Facchinei scrive questo messaggio in una chat tra colleghi, una chat dedicata al Fantacalcio, alle 12.30 del 14 agosto 2018, meno di un’ora dopo il crollo del ponte Morandi.

Uno sfogo, che oggi Facchinei, uno dei sei testimoni (tutti tecnici di Spea) sentiti in aula nel corso dell’ennesima udienza fiume, durata oltre otto ore e dedicata alle ispezioni, ha ribadito in aula.

