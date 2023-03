Rapallo: confini parco di Portofino, nuovo ricorso al Tar

Dopo la decisione del Consiglio di Stato, il Comune di Rapallo rinnova il ricorso al Tar contro il ministero della Transazione ecologica per quanto riguarda l’estensione dei confini del Parco nazionale di Portofino.

Lo ha deciso la giunta comunale che ha deliberato “di procedere alla rinnovazione del ricorso nanti al Tar Liguria contro il Ministero della Transizione Ecologica per l’impugnazione del Decreto Ministeriale n.322 del 06/08/2021 con cui ha ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio n.7694/2021 del 28/06/2021, di dover procedere alla adozione delle perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino;

– di individuare quale legale difensore dell’Ente, con ogni più ampia facoltà di operare

nell’interesse del Comune, l’Avvocato Luigi Cocchi, con studio in Genova”.

