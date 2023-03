Rapallo: primo intervento in ospedale, possibile grazie ai turisti

Una mozione dei consiglieri Elisabetta De Benedetti (Cinque Stelle) e Mauro Mele (Partito democratico) circa il futuro dell’ospedale cittadino, ha aperto in Consiglio comunale, una partecipata discussione sul tema e si è conclusa (dopo una sospensiva) con la votazione unanime di un ordine del giorno anziché i sette inizialmente presentati. Come ha ampiamente spiegato la consigliera De Benedetti, con il nuovo piano socio sanitario è possible, come si profila nel ponente, l’apertura di un posto di pronto intervento (per 24 ore al giorno) grazie anche alla presenza di turisti, specie in estate. La richiesta alla Regione anche perché, oltre alle due automediche del 118 attualmente in servizio, ne venga autorizzata una terza. La richiesta – è stato sottolineato – dovrà essere supportata anche dai consiglieri regionali del Levante e di Rapallo in particolare.

