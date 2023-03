Rsu: “Ulteriore passo verso declassamento Sistemi di Difesa”

“Apprendiamo dal nuovo Ordine di servizio n.149 della nuova organizzazione della funzione Risorse umane della Divisione Elettronica. In pratica la funzione Risorse umane della Business Unit Sistemi di Difesa viene assorbita dalla Funzione Risorse umane di Divisione. L’OdS motiva la scelta in ottica di garantire una maggiore integrazione e ottimizzazione dei processi operativi HR&O della Business Unit Electronics ITA e della Business Unit Defence Systems, in ottica di efficacia e di efficienza. Come Rsu diamo una chiave di lettura diversa: lo riteniamo un ulteriore passo di declassamento delle ex Oto Melara e Wass, che con la One Company sono diventate prima Divisione Sistemi di Difesa, poi ridotte a Business unit all’interno della Divisione Elettronica (dove la tipologia del nostro prodotto ha poca attinenza con le altre attività della divisione), ed ora, dulcis in fundo, avviati a diventare una semplice Line of business della Divisione Elettronica. Questo nonostante la Business Unit (possiamo ancora chiamarla così?) Sistemi di Difesa negli ultimi anni stia dimostrando una crescita vertiginosa a doppia cifra, che la porta ad essere la più efficiente e con la più alta redditività di tutta la Leonardo”. Si apre così l’intervento della Rappresentanza sindacale unitaria Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm di Leonardo Sistemi di Difesa dei siti produttivi della Spezia, di Livorno, di Brescia e di Pozzuoli.

“Ci saremmo aspettati un ritorno a una dimensione di Divisione: i numeri e la tipologia di prodotto lo giustificano ampiamente – proseguono dalla Rappresentanza sindacale unitaria -. Soprattutto in questo momento dove il prodotto della Sistemi di Difesa, a causa dello scenario geopolitico, è di forte attualità e dove sono previsti i più forti investimenti delle Forze Armate nei prossimi anni. Questa scelta organizzativa va in direzione opposta. Oltretutto fatta in un momento di rinnovo del Consiglio di amministrazione e, probabilmente, della carica di amministratore delegato. La prassi vuole che con un CdA in scadenza non si facciano riorganizzazioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com