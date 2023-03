Trofeo Ponente in Rosa ancora nella bufera, savonese escluso: sì solo all’ultima tappa

Ponente. E’ ancora caos per la seconda edizione del Trofeo “Ponente in Rosa” di ciclismo femminile, riservata alle atlete elite, una corsa a tappe in programma sulle strade del ponente savonese fino all’11 marzo.

Ieri il divieto all’evento sportivo da parte della Provincia di Savona per le mancate condizioni di sicurezza lungo i percorsi, con la cancellazione della prima semitappa (la Ceriale-Ceriale) prevista per oggi, così come per la 2^ tappa (Diano Marina – Marina di Loano), la 3^ tappa (Pietra Ligure – Laigueglia) e la 4^ tappa (San Bartolomeo – Diano Marina), che non hanno ricevuto l’autorizzazione e il via libera da parte della Provincia di Savona

