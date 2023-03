Verso l’8 marzo, Cgil: “In Liguria le donne guadagnano 10mila euro in meno all’anno rispetto ai colleghi maschi”

Liguria. “I dati Inps relativi a occupazione, ore lavorate e retribuzione media riferiti al genere in Liguria non lasciano dubbi: quando riesce a trovare lavoro, la lavoratrice donna guadagna mediamente 10 mila euro in meno all’anno rispetto al lavoratore maschio”. A denunciarlo è Cgil Liguria.

I dati relativi al confronto tra il 2019 e il 2021, elaborati da Marco De Silva (responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria), fotografano una realtà ancora molto lontana dalla parità di genere. I lavoratori maschi hanno un reddito medio di 25.799,79 euro contro i 15.569,70 euro delle femmine con una differenza percentuale del 39,7 % che in termini assoluti equivalgono ad un differenziale di 10.230,09 euro nell’anno.

