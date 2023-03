8 marzo 1979: oltre 40 anni di rivoluzione per le donne dell’Iran. Oggi Imperia le ricorda tutte

Imperia. Oggi è la festa della donna, una giornata che assume mille sfumature a seconda della prospettiva da cui viene vista. Chi non la festeggia perché è donna tutto l’anno, chi riceve la mimosa, chi esce la sera, chi si sorprende perchè c’è una donna al comando, chi ribadisce che le donne non guadagnano come gli uomini pur lavorando il doppio, chi crede che un Paese dia uguali diritti e poi istituisce le “quote rosa” e non quelle azzurre. E poi c’è chi fa la rivoluzione, come in Iran.

Imperia oggi sostiene le donne iraniane con un incontro diverso dal solito: il sindaco Claudio Scajola riceverà Sheida Rad, iraniana di adozione imperiese. Un momento di particolare sensibilitàper ricordare le attiviste che stanno rischiando la loro vita perché ognuna, a modo suo, sta creando la libertà per tutte le altre.

