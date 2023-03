A Savona il corso di formazione “Oltre le mura” sul volontariato penitenziario e il recupero sociale

Savona. Partirà il prossimo mercoledì 15 marzo il corso di formazione “Oltre le mura”, attivato dalla diocesi di Savona-Noli, che ha come scopi principali la conoscenza della attuale realtà carceraria e la formazione di volontari interessati a prestare attività di sostegno ai detenuti in carcere e in misure alternative, agli ex detenuti e alle loro famiglie

Nei cinque incontri saranno affrontati i seguenti temi: il significato e l’evoluzione della pena; l’esecuzione penale interna ed esterna al carcere; la cosiddetta M.a.p. (messa alla prova); il volontariato penitenziario e il Sp.In. (Servizio di inclusione sociale).

» leggi tutto su www.ivg.it