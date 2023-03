Aggredisce il “rivale” in amore due volte nella stessa giornata: individuato dai carabinieri

Cairo Montenotte. Si sono incrociati nei primi giorni dello scorso febbraio alla stazione ferroviaria di Savona: sono un 20enne di Cairo Montenotte originario del Marocco e un coetaneo nato in Romania e residente della provincia d’Imperia. Tra loro una rivalità di lunga data riconducibile a una ex in comune, una ragazza italiana della Val Bormida che, anche se non frequenta più nessuno dei due, sta ancora a cuore ad almeno uno di loro: il giovane dell’est Europa, che per questo motivo ha aggredito il coetaneo con calci e pugni non appena riconosciutolo.

Il magrebino, una volta riuscito a sottrarsi alla furia del suo aggressore, si è rivolto ai carabinieri di Cairo Montenotte per sporgere querela ma, poco dopo nella stessa giornata, è stato raggiunto nuovamente dal rivale, che lo ha affrontato a bordo di un mezzo pubblico nei pressi della stazione ferroviaria di San Giuseppe.

