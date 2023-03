Alla Sala Repubblica incontro per fare il punto sulla sanità sarzanese

“Vogliamo essere al tavolo, non essere il menu” è il titolo dell’iniziativa promossa per domani, giovedì 9 marzo alle 17.30 a Sarzana da Manifesto per la sanità locale e altre sigle che si ritroveranno presso la Sala della Repubblica per fare il punto sulla sanità pubblica e il Nuovo piano socio sanitario regionale. Interverranno: Claudio Calabresi e Rosanna Aluigi della reste SOS salute pubblica Liguria; Rino Tortorelli e Pieraldo Canessa del Manifesto per la sanità locale; Lorenzo Cozzani di Sos Sanità Spezzina; Michela Ardini di ANAAO e Donatella Riccio del Nursind.

