Bordighera, demolito lo storico capannone floricolo Blancardi: al suo posto appartamenti e negozi

Bordighera. E’ stato demolito il capannone della ditta “Blancardi 1885“, appartenente all’omonima famiglia, che per decenni si è occupata di export-import fiori e piante nel ponente ligure. Costruito in via del Capo, alle porte di Bordighera Alta, nel 1964, l’edificio ospitava magazzino e uffici di una delle aziende floricole più note di Bordighera, fondata nel 1885 da Aristide Blancardi, e portata avanti dal figlio Valentino (morto nel 2010 all’età di 80 anni) e successivamente, per un periodo, da uno dei due figli di quest’ultimo.

Al posto del capannone, di proprietà della società “Via al Capo, 2” dei fratelli Max ed Aris Blancardi, sorgerà un nuovo fabbricato che, su progetto dell’architetto di Sanremo Sergio Maiga, ospiterà sette appartamenti spalmati su due piani e un’area commerciale di 400 metri quadrati al piano terreno, con cinque o tre negozi modulabili.

