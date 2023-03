Borghetto d’Arroscia. Mobilitazione di soccorsi in Valle Arroscia per la presunta intossicazione da farmaci di una giovane donna. Sul posto è giunto l’elisoccorso Grifo, insieme alla Croce Rossa di Pieve di Teco e al personale sanitario del 118. Al momento non si hanno altre notizie.

