Dall’Us Sestri Levante 1919

Ciao capitano, ciao “Pippi”. Dicevano che eri lento in campo ma avevi una velocità di pensiero fuori dal comune. E con la stessa flemma, una volta chiusa la tua grande e lunga carriera da calciatore del Sestri Levante, attraversavi il quartiere di Pila e raggiungevi a piedi o in bicicletta il Sivori per tifare la squadra della tua città. Con l’immancabile sigaro.

