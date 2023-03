Camogli: Schiappacasse e Bologna nella “Lista Civica per la nostra Città”

“Con la presentazione di queste due ultime candidature abbiamo rispettato la composizione della lista che ci eravamo prefissi, formata da 6 uomini e 6 donne”: così Giovanni Anelli, candidato sindaco con la “Lista Civica per la nostra Città” ad apertura dell’incontro svoltosi a Ruta nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. “Confermo anche l’incontro di sabato 18 marzo, alle 10 presso il Miramare, per presentare il programma non ancora definito al 100% perché lo stiamo condividendo con i cittadini: siamo aperti al dialogo, anche con chi ha idee differenti”. Poi il gesto gentile di omaggiare le donne presenti con un mazzolino di mimose e lasciare spazio alle due candidate: Sara Schiappacasse e Rita Maria Bologna (in ordine di presentazione).

Sara Schiappacasse, 41 anni, nata a Recco ma da sempre abitante a Ruta, precisamente a Bana, è sposata ed ha una bambina di 6 anni; insegna lettere alle scuole secondarie di primo grado, in questo momento è impegnata presso il Cpia (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) ad Albaro dove insegna italiano anche a molte donne provenienti dall’Ucraina. E’ altresì tutor di ragazzi affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). “Ho deciso di partecipare al progetto di Giovanni Anelli principalmente per dare un contributo in due settori – spiega – Quello della scuola, per la quale occorre una maggiore attenzione ed una più efficace comunicazione tra amministrazione comunale e genitori e quello che riguarda la zona dove risiedo. Bana è ritenuta di secondo livello ed ha una qualità di servizi sotto la media, nonostante sia molto abitata. Tra di noi comunichiamo e ci aiutiamo, ma siamo lasciati soli. Io vorrei dare voce ai cittadini di questa zona”.

