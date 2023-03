Carcarese, la linea verde premia i biancorossi. Gavarone e Bianchi: “Guardiamo ai play off”

Dopo un inizio di campionato a luci e ombre, la Carcarese ha ingranato la marcia giusta e ora da neopromossa veleggia al confine con la zona play off. Spareggi promozione che però non sarà semplice disputare visto che per la regola dei sette punti è probabile che la quinta classificata non vi prenda parte. In ogni caso, una stagione da incorniciare e impreziosita anche dalla crescita dei giovani. La vittoria per 2 a 1 contro il Ventimiglia è infatti maturata grazie alle prime reti in biancorosso dei due “Luca” classe 2004, Gavarone e Bianchi.

Tanta gioia da parte di Gavarone: “Siamo felici, ero fuori ruolo oggi. Ma siamo felici di aver aggiunto tre punti alla classifica della squadra”. Gli fa eco Bianchi: “Sono molto contento perché questa vittoria è importante per la classifica. All’inizio, l’obiettivo era la salvezza. Adesso puntiamo ai play off. Sono molto felice per il goal”.

