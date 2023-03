Castellitto al Civico con un’opera tratta da un romanzo di Margaret Mazzantini. Incontro con il pubblico al Pin

Doppio appuntamento con la Stagione di Prosa 2022-23 al Teatro Civico della Spezia. Sabato 11 (ore 20.45) e domenica 12 marzo (ore 17.30) Sergio Castellitto sarà protagonista di Zorro – Un eremita sul marciapiede, tratto dal romanzo breve di Margaret Mazzantini e diretto dallo stesso attore.

Uno spettacolo tragicomico ed emozionante, il monologo intenso di un uomo che, dopo una vita cosiddetta “normale”, si ritrova a vivere per strada. Di Zorro Castellitto parlerà domenica 12 (ore 11.30) al PIN, durante l’incontro aperto al pubblico e moderato dal direttore artistico del Teatro Civico Alessandro Maggi.

Sergio Castellitto torna sulle scene teatrali dopo quasi vent’anni, nel ruolo di un vagabondo che ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere come “un eremita sul marciapiede”, e nel mentre riflette sul significato della vita. Il protagonista della pièce è un uomo ai margini della società che riesce a vedere la realtà osservando la vita delle persone “normali” e che è in grado di restituire attraverso una sorta di “filosofare” allegro e infaticabile il “sale della vita”, la complessità e l’imprevedibilità dell’esistenza.

Info e biglietti: Botteghino Teatro Civico La Spezia – ingresso da via Carpenino

Orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19

Tel. 0187-727521 – info@teatrocivico.it

Vendita on line: Vivaticket.it

