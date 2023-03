“Legati ai nostri fratelli da un fine comune e situato fuori di noi, solo allora respiriamo, e l’esperienza ci mostra che amare non significa affatto guardarci l’un l’altro ma guardare insieme nella stessa direzione. Non si è compagni che essendo uniti nella stessa cordata, verso la stessa vetta in cui ci si ritrova […]” scrive Antoine de Saint-Exupéry in “Terra degli uomini”. Questo passo, spesso ridotto ad aforisma abusato, come l’uso indiscriminato e superficiale può fare, si riconferma nel suo messaggio più rivoluzionario se accostato a quanto racconta l’autore in “Cittadella” descrivendo la meravigliosa semplicità, intima, vera, affettuosa che era la “complicità” tra due vecchi giardinieri che sapevano condividersi a distanza di anni ed enormi spazi comunicando con poche essenziali informazioni evocative: “Anch’io questa mattina ho potato i miei roseti”. Se davvero c’è complicità non occorrono molte parole, ma quelle esclusive che offrono la chiave, che solo l’altro può riconoscere, che consentono l’accesso all’universo già condiviso, che era e sarà esattamente lì, ad attendere la nostra visita, e allora sarà uno sguardo, una smorfia del viso, un sorriso o una parola che cancelleranno i distinguo, le ragioni contorte anche se argomentate, il vociare rumoroso, le motivazioni opportunistiche o sante che siano, non serve un perché alla condivisione profonda che è la complicità, perché è indipendentemente dalle sue ragioni, è essa stessa valore fondante di sé.

Molto spesso il termine complicità assume connotazioni negative, si pensa al complice di qualche misfatto e quel genere di connivenza prevede la partecipazione diretta all’azione criminale, ma ne conserva lo squallore morale anche quando è semplice silenzio; già il non denunciare magari ritenendosi estranei a un fatto del quale siamo a conoscenza può essere in realtà un’assunzione di responsabilità, così come il suo rovescio, sentirsi depositari di verità accusando con superficiale supponenza. Le sfaccettature del concetto in una prospettiva giuridica sono molte e complesse, potremmo arrivare a chiederci: ma un avvocato, che difende un imputato che sa essere responsabile del crimine che lui stesso tende a non far sancire, diviene complice e corresponsabile del misfatto? È evidentemente solo un’estremizzazione utile a far riflettere sulle inevitabili dinamiche che nascono all’interno del diritto e dell’attività processuale, ma lasciamole a margine di queste righe e torniamo alla complicità alla quale invitava Saint-Exupèry solo portando con noi il termine “silenzio”. In questo caso il silenzio è positivo, non è disinteresse, indifferenza o fuga vigliacca, diviene profumo di affetti, di tragitti percorsi tenendosi per mano, è il pentagramma capace di far sì che le poche parole che lo andranno ad abitare divengano le note di una meravigliosa sinfonia emotiva. Potremmo affermare che la complicità non nasce dalle parole, non è la comunicazione che la genera, al contrario, è la complicità che rende inutili mille parole per far rinascere profondamente cariche di senso le poche che verranno utilizzate. Molto spesso accade che non ci si capisca, che il messaggio venga travisato, addirittura rovesciato nel senso, e questo perché il territorio nel quale ha luogo la comunicazione è, a priori, paludoso, malcerto, infido; allo stesso modo il silenzio fiorito di uno sguardo e magari un gesto, forse solo di due parole, ecco che diviene intima comprensione reciproca. Questa forma di complicità si sostiene possa anche assumere connotazioni più ampie, con implicazioni sociologiche di una certa rilevanza.

