Coppa Italia 420, come cambia la viabilità a San Terenzo

Dopo l’edizione 2022, torna a San Terenzo da domani, 9 marzo, a domenica 12 la prima prova della Coppa Italia 420, manifestazione velistica giovanile che porterà nel Golfo dei poeti circa centoventi equipaggi. In occasione della manifestazione e delle relative esigenze tecniche e di sicurezza, dalle 9.00 di stamani fino alle 21.00 di domenica sera, così l’ordinanza (consultabile QUI) del Comando della Polizia locale, sono stati disposti: divieto di sosta con rimozione coatta in Via Biaggini negli stalli bianchi e gialli lato mare e nel parcheggio moto lato monte; divieto di sosta con rimozione coatta in Via Mantegazza tra Piazza Brusacà e l’intersezione con Via Turini, nel tratto concordato del parcheggio pubblico. L’ordinanza dispone altresì il divieto di sosta con rimozione coatta nel parcheggio a pagamento La Vallata dalle 12.00 dello scorso 7 marzo alla mezzanotte del 14 marzo e il divieto di accesso, da San Terenzo verso Lerici, dalle 15.00 alle 21.00 di domenica 12 marzo, dall’intersezione tra Viale della Vittoria e il Colombo, con conseguente senso unico di marcia nell’opposta direzione nei tratti indicati da apposita segnaletica.

