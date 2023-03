Dramma a Imperia, trovato morto Bruno Scomazzon

Imperia. Non c’è un lieto fine nella vicenda di Bruno Scomazzon: l’imperiese di 52 anni di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi, è stato trovato morto nel pomeriggio in via Giovanni Strato, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco a Imperia.

Familiari e amici cercavano Bruno dal 28 febbraio scorso, quando si era recato in ospedale per degli accertamenti: da quel momento non aveva più dato sue notizie. Da quel giorno si erano moltiplicati gli appelli per trovarlo, con foto e descrizione del cinquantaduenne, sui social e sui giornali. Il caso era approdato anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.

