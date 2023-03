Huge Molasses Tank Explodes con Repetita Iuvant venerdì sul palco della Skaletta

Musica dal vivo venerdì sera, a partire dalle 22.30, al circolo La Skaletta rock Club. Sul palco dell’Arci di Via Crispi a partire dalle 22 ecco i milanesi “Gli Huge Molasses Tank Explodes”, che condivideranno la serata musicale con gli spezzini Repetita Iuvant, reduci dall’uscita autunnale del loro nuovo disco “7”. I primi sono una realtà psych rock milanese che prende il nome da un titolo del “Boston Post” del 1919, riferito al “Disastro della Melassa” di Boston, dove il 15 gennaio del 1919 un enorme serbatoio esplose inondando di melassa la parte nord della città. Formati come power duo nel 2013 da Fabrizio De Felice (voce, chitarra, synth) e Gabriele Arnolfo (batteria), la formazione si è rapidamente evoluta nell’attuale formazione di quattro elementi, con Giacomo Tota alla chitarra e Luca Umidi al basso. Nel 2017 pubblicano per Flying Kids Records il loro album d’esordio omonimo. Nel 2019 la formazione ha visto l’ingresso di Silvia Zaffarano al basso.

