Omicidio di San Biagio, la procura generale ricorre in Cassazione contro l’assoluzione di Simone Scalamandré

Genova. Una motivazione stringata e in parte contraddittoria che non rispetterebbe quanto previsto dal codice di procedura penale nel caso in cui un sentenza di appello ribalti completamente la sentenza di primo grado. Partendo da questo assunto, in estrema sintesi, il procuratore generale Cristina Camaiori ha deciso di ricorrere in Cassazione contro l’assoluzione di Simone Scalamandré che era stato condannato in primo grado con il fratello maggiore Alessio per l’omicidio del padre Pasquale ma è stato invece assolto in appello.

Camaiori contesta che nelle 22 pagine complessive con cui la Corte d’assise di appello di Genova ha motivato la conferma della condanna di Alessio solo tre sono dedicate a spiegare perché Simone avrebbe solo lievemente colpito il padre a mani nude, senza però contribuire attivamente all’omicidio.

» leggi tutto su www.genova24.it