Rinnovate le cariche nel Consiglio direttivo della Lega Navale della Spezia

Si è riunito nei giorni scorsi il Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana, Sezione La Spezia, per discutere il programma delle prossime attività e per rinnovare alcune cariche sociali. L’obiettivo dell’Ente è infatti quello di divulgare la cultura marinara oltre a promuovere e sostenere la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, lo sport giovanile e l’inclusione delle categorie protette, promuovendo da anni iniziative indirizzate a rendere accessibile a tutti le attività svolte dalle proprie sezioni e delegazioni con particolare attenzione alle attività per i diversamente abili a livello sportivo e amatoriale, nonché la protezione ambientale del mare. Anche per l’anno in corso la LNI Sezione La Spezia, ha dichiarato il Presidente Ammiraglio Morellato, conferma il proprio impegno nell’organizzare e partecipare ad eventi legati al mare e alla divulgazione della cultura marinaresca, confermando anche per quest’anno la partecipazione, tra i vari eventi organizzati nel golfo, alla “Giornata del Mare” che lo scorso anno ha visto coinvolti circa 1500 studenti delle scuole della provincia che hanno partecipato ai laboratori sulla cultura nautica, oltre ad un nuovo progetto, in collaborazione con la Sez. Velica della Marina Militare, di una scuola di vela per i ragazzi con disabilità basata sulle imbarcazioni Hansa 303 di recente acquisizione, nonché alla tradizionale organizzazione di regate veliche, sia per barche d’epoca che moderne, nell’ambito della “ Golfo dei Poeti Cup 2023 “ tra le quali il Trofeo Mariperman, giunto alla 35’ edizione, e il Trofeo Perioli. Nell’incontro il Direttivo, dopo aver ricordato la recente, improvvisa, scomparsa della Vice Presidente, Dott.sa Roberta Talamoni, ha nominato quale nuovo Consigliere il Dottor Michele Perioli, che già forniva una collaborazione con la Sezione come Consigliere Supplente. Il Dott. Perioli, grande appassionato di vela, è promotore e organizzatore della citata regata intitolata al padre, Ingegnere Perioli”. La carica di Vice Presidente è stata affidata al Consigliere Francesco Costa. Francesco, persona coinvolta da anni in prima linea nel sociale, attività per le quali si è sempre prodigato con assoluto impegno, competenza e determinazione, è stato uno dei promotori, insieme a Roberta Talamoni, del citato progetto con le imbarcazioni Hansa 303, oltre che anima della borgata marinara “La Spezia Centro“ nell’ambito del tradizionale Palio del Golfo della Spezia. La riunione si è conclusa con il tradizionale augurio di “buon vento” a tutti i membri del rinnovato Consiglio Direttivo da parte dell’Ammiraglio Morellato.

L’articolo Rinnovate le cariche nel Consiglio direttivo della Lega Navale della Spezia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com