Sanità, la rabbia delle femministe sotto la Regione: “Stop alla violenza medica e ostetrica”

Genova. “Dal punto di vista sanitario e ostetrico, la Regione ritiene che la Liguria sia una regione modello, in cui sembra che vada sempre tutto bene, ma non è così” afferma Alice Cavaglià attivista di Non una di meno, associazione femminista presente oggi 8 marzo in piazza De Ferrari con un presidio sotto il palazzo della Regione.

E continua: “Siamo scese in piazza per portare e leggere davanti a tutti le testimonianze di tante donne che hanno scritto di aver avuto difficoltà ad avere una contraccezione gratuita, a compiere un’interruzione di gravidanza o molto più semplicemente hanno avuto difficoltà a prenotare visite mediche o ecografie. Ogni giorno queste donne a Genova o in provincia subiscono violenza in ambito ostetrico e sanitario“.

