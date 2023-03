Sei milioni per sostenere le assunzioni nel turismo, siglata la sesta edizione del Patto per il lavoro nel settore

Sei milioni di euro di bonus per assunzioni nel turismo ligure nel 2023, a decorrere dal 1° marzo, per contratti di durata non inferiore ai sette mesi: lo prevede la sesta edizione del Patto per il lavoro nel settore del turismo, sottoscritta quest’oggi tra Regione Liguria, sindacati (CGIL – Regionale Liguria, Filcams CGIL, CISL – Unione Sindacale Regionale della Liguria, Fisascat CISL, UIL – Liguria, UILTuCS) e categorie datoriali (Confindustria Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Comitato Regionale Ligure, Confartigianato Liguria). L’accordo, finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo, mira, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, a incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici che di durata dell’occupazione degli addetti. Fissata al 28 giugno l’apertura dello sportello per la richiesta dei bonus, con chiusura il 31 dicembre 2023.

Quest’anno sono tre le categorie beneficiarie, identificate con i codici Ateco.

