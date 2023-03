Skriniar non sarà al Picco, recuperati Correa e Dimarco, più Lukaku che Dzeko

Nessuna novità in difesa per l’Inter che venerdì sarà di scena al Picco. Il centrale Milan Skriniar non sarà recuperato, essendo ancora fuori dal gruppo degli allenamenti, e Simone Inzaghi confermerà probabilmente il trio Acerbi-Bastoni-Darmian visto anche contro il Lecce.

Di nuovo disponibili invece l’esterno Dimarco e l’attaccante Correa. Il primo però sembra scavalcato in questo momento dall’ex atalantino Gosens nelle gerarchie dei nerazzurri e dovrebbe partire dalla panchina. Probabile una staffetta, visto l’impegno europeo della settimana successiva. In avanti più Lukaku che Dzeko a fare coppia con Lautaro Martinez.

