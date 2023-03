Passignano sul Trasimeno. Sabato 4 e domenica 5 marzo, in Umbria, a Passignano sul Trasimeno, si è svolta la prima gara di Sup del campionato italiano di categoria FISW, patrocinata dall’ente organizzatore Trasimeno on Sup.

Al via della manifestazione una cinquantina di atleti di tutte le categorie, dall’Under 12 fino ai Gran kahuna, ovvero oltre i 50 anni.

