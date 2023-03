Ventimiglia. Oggi il coordinamento di Forza Italia Giovani ha distribuito circa 150 mazzetti di mimosa per omaggiare tutte le donne quest’oggi.

«Siamo molto contenti di aver lasciato qualche sorriso in più oggi, e non nascondiamo che ci abbia fatto molto piacere e ci siamo divertiti! Ci preme però sottolineare che, come ha detto il nostro coordinatore nazionale onorevole Stefano Benigni, l’8 marzo deve essere ogni giorno, perché la donna non si rispetta solo oggi, ma durante tutto l’anno.

