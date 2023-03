Addetto alla manutenzione dei mezzi, Atc pubblica il bando per la formazione di una graduatoria

Atc Esercizio ha pubblicato un bando di concorso per titoli ed esami, per la creazione di una graduatoria di idonei da cui attingere per la selezione di operatori di manutenzione meccatronici. La figura richiesta dovrà occuparsi della manutenzione dei mezzi aziendali adibiti prevalentemente al servizio di Trasporto Pubblico Locale e comunque al trasporto di persone. Il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato full time con inquadramento parametro 140 CCNL Autoferrotramvieri.

Requisiti generali:

– età non inferiore agli anni 18;

– essere in possesso dicittadinanza italiana o essere soggetto appartenente alla Ue o di diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva 2011/98/UE, con conoscenza della lingua italiana;

– non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

– non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

– non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente;

– non essere stati licenziati o destituiti, nonché dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o Aziende pubbliche o private di trasporto pubblico per persistente insufficiente rendimento.

