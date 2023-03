Airole FC e Federazione di Seborga ricordano Carmine Di Matteo a un anno dalla scomparsa

Sanremo. Ricorre oggi il primo anniversario della triste scomparsa di Carmine Di Matteo, il portiere classe ’77 prematuramente mancato il 9 marzo 2022 a causa di un male incurabile. Di origine abruzzese e militare per tanti anni presso la Base Logistica di Sanremo, Di Matteo era molto conosciuto nel mondo del calcio ponentino, ed in particolare del futsal, per aver legato il proprio nome principalmente alla storia dell’Airole FC e della Federazione Calcistica del Principato di Seborga che oggi ricordano così l’indimenticabile amico:

«Carmine è sempre nel cuore di tutti noi – ha dichiarato il presidente dell’Airole Stefano Ricci – ed in questi tristi mesi il nostro pensiero è sempre andato a lui in tutte le partite che abbiamo giocato. Carmine aveva un ruolo fondamentale sia in campo che nello spogliatoio ed aveva stretto una straordinaria amicizia con tanti compagni di squadra. Ne onoreremo sempre la memoria e cercheremo di fare il massimo per dedicargli già da quest’anno un gran finale di stagione».

