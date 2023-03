Al via le selezioni per il corso gratuito per la qualifica di Tecnico Cad alla Spezia

L’ente di formazione e consulenza Axia promuove il corso gratuito per “Revit-Bim Specialist-Disegnatore Cad” riservato a 10 disoccupati, inoccupati e inattivi di età inferiore ai 35 anni in possesso di diploma di scuola superiore e del permesso di soggiorno se extracomunitari, finalizzato al conseguimento della qualifica per la figura di Tecnico Cad.

Si tratta di un’importante occasione per chi vuole migliorare il proprio profilo professionale ed è alla ricerca di un impiego: grazie a questo percorso formativo di alto livello cofinanziato dall’Unione Europea, i partecipanti che supereranno la soglia obbligatoria di frequenza potranno presentarsi nel mercato del lavoro pronti per l’inserimento in azienda, grazie ad un titolo ricercato e di grande spendibilità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com