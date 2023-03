Calcio, Savona in campo con l’Olimpic. Maddalena: “Bonifici di dicembre arrivati”

Fumata bianca. Il Savona si presenterà sabato in occasione della trasferta contro l’Olimpic. La riunione preannunciata da Quintavalle, in cui si è fatta “la conta” dei disponibili ha avuto esito positivo anche per non incorrere in questioni federali.

Sabato quindi il Savona disputerà il match in programma al “Baciccia-Ferrando” di Genova Pra’. Possibile, in ogni caso, vedere sul rettangolo verde una rosa ancor più rimaneggiata. Lato “rimborsi”, la rassicurazione avviene dal dirigente Maddalena, che intervistato sulla questione ha affermato che è stato effettuato il pagamento relativo al mese di dicembre.

» leggi tutto su www.ivg.it