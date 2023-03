Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale “Liberaldemocratici e riformisti con Silvia Garibaldi”

In qualità di membro del “Comitato No al Depuratore in Colmata”, di Consigliere Comunale e a nome del mio gruppo “Liberaldemocratici e riformisti con Silvia Garibaldi” ovviamente ribadisco la mia condivisione ai 10 punti del documento proposto dal Comitato.

