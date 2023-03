Delegazione di Coldiretti Giovani Impresa Liguria protagonista a Bruxelles insieme a Piemonte e Valle d’Aosta

Liguria. Da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo, una delegazione di giovani agricoltori liguri, piemontesi e valdostani (accompagnati dai propri segretari regionali e provinciali di riferimento) ha preso parte a un importante viaggio formativo a Bruxelles, in visita agli uffici Coldiretti della capitale dell’UE, al Parlamento europeo e a due aziende agricole del luogo.

“Un momento di confronto e dibattito importante – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale – ma anche un’occasione per arricchire la propria persona, il proprio lavoro e il proprio bagaglio esperienziale. Perché, oltre che un viaggio, in questo caso possiamo sicuramente parlare di un’esperienza utile per conoscere meglio le Istituzioni comunitarie, i loro meccanismi e le loro funzioni”.

