I clienti denunciano una presunta truffa: accertamenti della Guardia di Finanza nella sede di IncentiviItalia

Savona. IncentiviItalia, azienda savonese che opera a livello nazionale fornendo consulenza per la partecipazione a bandi, è finita nel mirino della Procura di Savona. Il blitz è scattato questa mattina: due auto della Guardia di Finanza senza contrassegni e una decina di militari si sono presentati nella sede di Corso Italia per acquisire documentazione utile alle indagini, coordinate dalla Procura di Savona.

L’accertamento delle Fiamme Gialle è scattato in seguito alle denunce di alcuni clienti: in alcune città d’Italia sono state depositate querele contro IncentiviItalia, segnalando presunte irregolarità o la mancata restituzione della “fee d’ingresso” – circa 1800 euro – richiesta ai clienti per accedere al servizio dopo la prima consulenza gratuita (restituzione dovuta, secondo il contratto standard proposto dall’azienda, qualora non sia stato trovato un bando adatto alle esigenze del cliente). Ma ad avanzare rivendicazioni nei confronti di IncentiviItalia sono anche alcuni ex dipendenti, che sostengono di vantare crediti nei confronti del datore di lavoro (ad esempio il mancato pagamento del Tfr).

» leggi tutto su www.genova24.it