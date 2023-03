“I maneggi per maritare una figlia” con Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi in onda su Rai5

Genova. “I maneggi per maritare una figlia”, con Tullio Solenghi regista e protagonista, affiancato da una memorabile Elisabetta Pozzi, sono stati il più grande successo della stagione scorsa del Teatro Sociale di Camogli. E non solo. A partire dal debutto, il 20 maggio 2022 al “Sociale”, lo spettacolo ha registrato sold out a tutte le repliche camogline, al Nervi Music Ballet Festival e al Teatro della Corte in dicembre, risultando lo spettacolo teatrale di maggior successo degli ultimi anni in Liguria.

Ora, chi si fosse perso Solenghi che “clona” Govi, può vederlo su Rai5, che manderà in onda lo spettacolo sabato 11 marzo alle ore 21.15 e in replica domenica 12 marzo alle ore 15.50. Un progetto editoriale di Felice Cappa, con la regia televisiva di Marco Odetto, produttrice esecutiva Serena Semprini, curatrice del programma Giulia Morelli.

