Savona. La Lega di Savona ritorna sul territorio per il tesseramento 2023 con un gazebo che verrà allestito sabato 11 marzo dalle 10.30 alle 17.30 in via Paleocapa (all’angolo con corso Italia).

L’iniziativa verrà ripetuta sabato 18 marzo in piazza dei Leuti ad Albissola Marina e sabato 25 marzo in piazza della Chiesa a Valleggia (Quiliano).

