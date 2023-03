Onoranze funebri, l’avvocato Franco Rossetti confermato al vertice di Asef

Genova. L’avvocato Franco Rossetti, 66 anni, è stato confermato dirigente amministrativo e gestionale di Asef, la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze trasporti funebri. La nomina è stata formalizzata con un atto dell’amministratore unico dell’azienda, l’avvocato Maurizio Barabino. L’incarico ha una validità di due anni e consegue la scadenza del primo mandato in cui Franco Rossetti ha ricoperto la medesima carica.

“Ringrazio l’avvocato Barabino che, in continuità con la giunta comunale, mi ha manifestato piena fiducia. Da subito occorre mettersi la lavoro per portare a termine i numerosi progetti in atto – commenta Rossetti – Tra le procedure in corso, le più gravose e strategiche sono certamente la realizzazione del forno crematorio per animali d’affezione in ambito metropolitano e la casa funeraria. Si tratta di opere di grande rilievo per il settore e di interesse collettivo cittadino”.

