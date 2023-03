Otto Marzo, la minoranza di Boissano: “Mancato momento d’incontro con la cittadinanza, istituiamo il premio Donna boissanese dell’anno”

Boissano. Sono le mancate celebrazioni per la Festa della Donna il tema dell’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza di “Scegli Buinzan” Davide Mattiauda al sindaco di Boissano Paola Devincenzi.

Nel documento, Mattiauda sottolinea “la bellezza dei fiori presenti in piazza Govi nella giornata di ieri, grazie all’esemplare impegno delle associazioni boissanesi, unita alla contestuale presenza della ‘Panchina dell’Amore’, grazie alla encomiabile disponibilità della ditta Ecogrid” e tuttavia rimarca “l’assenza di un momento di condivisione collettivo di tale bellezza nel corso della giornata dell’8marzo, dovuto in parte al mancato passaggio del trofeo ciclistico ‘Ponente in Rosa’, in parte alla mancata organizzazione di un momento di incontro con la cittadinanza: la piazza ieri mercoledì 8 marzo è stata infatti per la maggior parte della giornata semideserta, fatta eccezione per i generosi volontari delle nostre associazioni nel momento in cui hanno installato la composizione floreale” e “le numerose segnalazioni giunte da cittadini sensibili ai temi del ‘gender gap’ e della violenza di genere, particolarmente sentito quest’ultimo a causa di un drammatico femminicidio che rappresenta, nei cuori di tanti boissanesi, una ferita ancora aperta”.

