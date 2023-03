PortOneglia – Ricordi dal passato

Imperia. Nell’ottobre scorso, su impulso della associazione “11 comuni per Imperia”, nel corso di una più vasta iniziativa tesa alla conoscenza degli antichi comuni che hanno costituito, a partire dal 1 gennaio 1924 la città di Imperia, si è svolta una camminata culturale che, iniziando da piazza del Duomo, si e conclusa in calata Cuneo.

Nel corso di questa passeggiatasi sono stati illustrati ed evidenziati i monumenti più caratteristici delle due città. Per chi non è potuto venire a tale iniziativa, proponiamo due pomeriggi culturali, in cui si riprendono gli argomenti trattati in tale occasione

