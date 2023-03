Rapallo: scontro con un bus, auto in bilico e box distrutto; tre feriti

Gravissimo incidente ieri alle 21.40 circa in via Aurelia di Ponente a Rapallo. Un bus Amt di linea scendeva verso il centro, quando, in prossimità di un tornante, ha cozzato contro un’auto che, a quanto pare, entrava in un box (con la saracinesca in genere dipinta coi i colori di un a squadra genovese) . Nonostante la strada non consenta velocità elevate, l’urto è stato tremendo. Il box è stato completamente distrutto ; l’auto è volata oltre la strada ed è stata trattenuta in posizione verticale da una rete metallica. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo, poi coadiuvati dai colleghi di Chiavari. Il 118 con l’automedica, i Volontari del Soccorso e la Croce Bianca.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto in attesa dell’autogrù che la rimuovesse; fatto scendere dall’abitacolo il conducente; liberato l’autista del bus rimasto incastrato nel mezzo.

» leggi tutto su www.levantenews.it