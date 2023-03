Fatale caduta in strada di una persona questa mattina poco dopo le 9 in via Castagneto a Rapallo. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica Tango2 e la Croce Bianca Rapallese. Vani i tentativi di rianimare la persona gravemente politraumatizzata. Sul posto per gli accertamenti del caso, gli agenti del Commissariato. La salma è a disposizione della magistratura che deciderà se effettuare o meno esami autoptici.

