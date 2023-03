A Rapallo sono in corso, in collaborazione con Iren, le verifiche ai collegamenti degli scarichi delle acque nere e bianche della rete cittadina. Il colorante è innocuo, non nocivo e completamente biodegradabile. L’attività è fondamentale per la rilevazione degli allacci non conformi o abusivi e quindi per una migliore qualità delle acque.

