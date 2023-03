Recco: debutto di Andrea Carretti a Telecupole

Andrea Carretti, attore, presentatore, insegnante, approda a Telecupole che è una delle più importanti emittenti televisive private, ascoltatissima in Piemonte dove ha la sede, in Valle d’Aosta, Lombardia e in Liguria, particolarmente nella Riviera di Ponente, ma non solo. Una tv di intrattenimento che sa interpretare i gusti del pubblico, ma che è anche un volano per l’economia piemontese, specie riguardo all’agricoltura.

A partire dal 20 marzo, ogni lunedì in prima serata, Carretti guiderà un talk show che non parlerà né di politica, né di calcio e neppure di covid. Nel suo salotto ospiterà professionisti ed esperti di altre materie e, ogni settimana, un comico. Un traguardo molto imporante e ambito che Andrea Carretti ha saputo conquistare.

» leggi tutto su www.levantenews.it